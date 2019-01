Le monache benedettine tornano a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 18 GEN - Le monache benedettine di Norcia tornano in città dopo oltre due anni, da quando erano state costrette a lasciare il loro monastero a seguito della grande scossa di terremoto del 30 ottobre 2016. Faranno ritorno a Norcia il 10 febbraio e troveranno alloggio in un modulo container che sarà adibito a monastero di clausura che è stato installato nel giardino dell'ex Santa Pace, a ridosso dell'edificio terremotato e quindi inagibile. A dare notizia del ritorno delle monache è stato il vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo.

"È un momento atteso e importante - ha detto Boccardo - Le monache stavano facendo il conto alla rovescia per tornare e finalmente saranno di nuovo nella loro terra, condivideranno con la gente la precarietà e le difficoltà della ricostruzione post sismica. Sarà una presenza ulteriore, silenziosa, discreta e soprattutto orante della Chiesa tra i terremotati".