Hit parade, Salmo ancora in vetta

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - E' ancora Salmo con Playlist, per la seconda settimana di seguito, a dominare la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti in Italia. A seguire il rapper, è Marco Mengoni, anche lui saldo in seconda posizione da due settimane con il suo "Atlantico". Guadagna due gradini piazzandosi sul terzo Ultimo con Peter Pan, che è da ben 49 settimane nella classifica degli album più venduti. Sarà l'effetto cinema, in quarta e quinta posizione troviamo invece i Queen, rispettivamente con gli album Bohemian Rhapsody e Platinum Collection.

Seguono Sfera Ebbasta con Rockstar (Popstar Edition) sul sesto gradino, i Maneskin con Il ballo della vita che scivolano dal quarto al settimo posto. Chiudono la top ten Capo Plaza con 20, in ottava posizione, Ultimo con Pianeti al nono posto, la new entry Vacca con Don Vacca Corleone sul decimo gradino.

Il singolo più scaricato è invece la new entry E' sempre bello di Coez. Numero uno tra i vinili, Greatest Hits 1 dei Queen.