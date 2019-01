Camera indaga su ordini di Trump a Cohen

(ANSA) - NEW YORK, 18 GEN - La Commissione intelligence della Camera avvierà un'indagine dopo le rivelazioni di BuzzFeed secondo cui Donald Trump, quando era già presidente, avrebbe ordinato al suo avvocato Michael Cohen di mentire al Congresso sui tempi dei negoziati per la costruzione di una Trump Tower a Mosca. Il sito riferisce che il tycoon nel 2017 avrebbe ordinato a Cohen di mentire su quando si erano concluse le trattative per il grattacielo a Mosca, in modo da celare il coinvolgimento di Trump nelle discussioni con i russi durante la campagna.

"L'accusa secondo cui il presidente potrebbe aver istigato allo spergiuro davanti alla nostra commissione, nel tentativo di limitare le indagini e coprire i suoi rapporti commerciali con la Russia, è tra le più gravi fino ad oggi", ha detto il presidente della Commissione Adam Schiff: "Faremo ciò che è necessario per scoprire se è vero". Se l'accusa fosse fondata, secondo i media, si potrebbe configurare l'ipotesi di un impeachment per ostruzione della giustizia.