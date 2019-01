Wsj, 'Trump pensa abbassare dazi a Cina'

(ANSA) - NEW YORK, 17 GEN - Gli Stati Uniti stanno valutando la rimozione dei dazi sulla Cina, per tranquillizzare i mercati e per far leva su Pechino. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo il quale l'idea è stata avanzata dal segretario al Tesoro Steven Mnuchin, che però in serata ha smentito di averla proposta.

L'idea di abbassare i dazi avrebbe però incontrato la resistenza del ministro del commercio americano, Robert Lighthizer, che teme che le concessioni siano viste come un segnale di debolezza.

Il dibattito si sta consumando fra i ministri e tutti i soggetti coinvolti nelle trattative commerciali con la Cina, ma non avrebbe ancora raggiunto il presidente Trump.