Trump pensa alle armi nello spazio

(ANSA) - NEW YORK, 17 GEN - Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di uno spiegamento di armi nello spazio, inclusi laser e satelliti per intercettare missili nemici. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione, secondo quanto riportato dai media americani. Nessuna decisione concreta al riguardo è stata comunque presa. La certezza è - aggiunge il funzionario - che l'amministrazione Trump punta a un rafforzamento dello scudo anti-missili per proteggere gli Stati Uniti e i suoi interessi all'estero da possibili attacchi.