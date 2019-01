Morgan torna in tv, su Rai2 per Freddie

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Ci voleva Freddie Mercury per far tornare Morgan in tv, sulla Rai. E Carlo Freccero di Rai2 che del ritorno degli espulsi, a vario titolo, ha fatto un programma della sua direzione. Morgan, escluso nel 2010 alla vigilia del festival di Sanremo per dichiarazioni sul consumo di crack, in Rai era tornato una volta come giudice speciale a 'Ballando con le stelle 2017'.

L'ex giudice di X Factor e di Amici condurrà "Freddie - Speciale Freddie Mercury", una puntata per rendere omaggio ad uno dei protagonisti più importanti della scena musicale internazionale, divenuto una vera e propria leggenda, ancora amatissimo come dimostra il record d'incassi di Bohemian Rhapsody, tra i 20 film più visti di sempre.

Lo speciale, in onda il 24 gennaio alle 21.20 su Rai2 e in simulcast su Radio2 Rai, segnerà ufficialmente il ritorno in tv di Morgan (che Freccero vorrebbe ad aprile a The Voice), che, per l'occasione guiderà, a modo suo, i telespettatori nella musica, nel talento e nell'arte dei Queen