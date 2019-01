Kompatscher rieletto governatore

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - Primo passo verso la giunta Kompatscher bis oggi in consiglio provinciale a Bolzano. Il governatore Svp è stato riconfermato alla guida della Provincia autonoma con 19 sì e 16 no. Arno Kompatscher guiderà una giunta di Svp e Lega, che si presenterà in aula per il voto di fiducia il 25 gennaio. Si interrompe così, dopo 25 anni, la collaborazione della Volkspartei con il centrosinistra.