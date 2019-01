Bomba pizzeria: Sorbillo, denunciate

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - "Ecco come la camorra, la mafia e la ndrangheta e la sacra corona unita agisce: ecco la violenza che dobbiamo subire nelle nostre attività. Ecco come si diffonde la paura e si frenano gli esercizi commerciali della brava gente. Questa è la mia storica Pizzeria Sorbillo attiva dal 1935 in Via Tribunali 32 nel centro antico di Napoli, quella però potrebbe essere anche la tua attività commerciale, l'attività commerciale di tutti". Lo scrive Gino Sorbillo su Facebook commentando il video dell'esplosione della bomba carta. Un appello, il suo: "Denunciate subito".

"Chi non riesce a rialzarsi rischia di chiudere. Ci sono addirittura persone che mettono completamente da parte l'idea di aprire un negozio o di continuarne uno già avviato di famiglia proprio per la paura di azioni violente come queste. Credetemi - scrive - per la mia personale esperienza, lo Stato c'è, bisogna solo essere fiduciosi nelle indagini. La voglia e la forza di rialzarci non ci deve mai mancare. Un consiglio: denunciate subito".