Australia:Djokovic facile, Zverev fatica

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Novak Djokovic avanza al terzo turno degli Australian Open. Il n.1 del mondo ha superato in tre set il francese Jo-Wilfried Tsonga in tre set 6-3 7-5 6-4 in poco più di 2 ore. Ha invece dovuto sudare fino al 5/o set il russo Alexander Zverev n.4 del seeding. Il tedesco ha infatti divuto impiegare 3 ore e 45' per superare il francese Jeremy Chardy, n.36 Atp, 7-6 6-4 5-7 6-7 6-1.