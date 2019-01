Gaza, sbloccata vicenda tre carabinieri

(ANSA) - TEL AVIV, 16 GEN - Si è sbloccata la vicenda dei tre carabinieri italiani rifugiatisi nella sede dell'Onu a Gaza.

Lo riferiscono media palestinesi e israeliani, secondo cui Hamas ha tolto l'assedio dopo aver accertato la loro identità di italiani e non di israeliani come sospettato in precedenza.

Fonti stampa hanno aggiunto che oggi con la riapertura del valico di Eretz con Israele i carabinieri dovrebbero poter uscire da Gaza e fare ritorno a Gerusalemme. Non ci sono al momento conferme ufficiali.