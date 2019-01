Premier Romania, 'credo in Ue più forte'

(ANSA) - STRASBURGO, 15 GEN - "A maggio la nostra democrazia sceglierà un nuovo parlamento europeo, quindi pensiamo al nostro contesto elettorale per promuovere un'Unione più forte, ricordando il nostro spirito europeo". Lo ha detto la premier romena Viorica Dancila al dibattito in Plenaria al Parlamento europeo sul semestre della presidenza romena dell'Ue, durante il quale si terranno anche le elezioni Ue.

"Credo in un'Europa forte, migliore che rispetti gli impegni di fronte ai suoi cittadini e credo in un'Europa più europea per incoraggiare i cittadini ad avere un sentimento di appartenenza europea forte a tutte le dimensioni, a livello politico, economico e sociale", ha aggiunto. "L'Europa ha sempre saputo superare ostacoli e rinascere dopo gli episodi della storia. Il progetto europee è stato forgiato dalle varie crisi e oggi siamo di nuovo in un processo complesso della costruzione europea.

Qualunque situazione si può trasformare in un'opportunità o in un nuovo inizio".