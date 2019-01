Cc inchioda l'altro, ragazza diceva 'No'

(ANSA) - FIRENZE, 15 GEN - "Rapporto sessuale con violenza, senza il consenso, approfittando di una situazione psicofisica di inferiorità ma soprattutto a fronte del dissenso ben espresso dalla ragazza" americana ubriaca. Così il giudice Fabio Frangini ha condannato a 4 anni e 8 mesi l'appuntato Marco Camuffo, uno dei due carabinieri imputati per aver abusato il 7 settembre 2017 a Firenze di due ragazze Usa. Il gup scrive che il collega Pietro Costa "fa dichiarazioni che inchiodano Camuffo alle sue responsabilità dicendo di aver sentito i 'no.. no', 'no.. cosa fai'" della ragazza. "Poter affermare che Camuffo non avesse percepito il diniego della ragazza, sentito dal suo collega 'indaffarato' con l'altra, appare veramente arduo", chiosa in sentenza il giudice che aggiunge: "Il rapporto sessuale c'è stato ed è stato 'contro' la volontà della donna". I militari sono stati imputati di aver violentato due studentesse Usa, incontrate in discoteca mentre erano di pattuglia, dopo averle riaccompagnate a casa.