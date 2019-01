Trump a dem,shutdown ora è colpa vostra

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - Donald Trump incalza i democratici. ''Nancy e Chuck potrebbero mettere fine allo shutdown in 15 minuti. A questo punto e' colpa loro'' twitta il presidente americano chiamando in causa la speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer. ''Ho aspettato l'intero fine settimana. I democratici devono tornare al lavoro. Il confine va messo al sicuro'' aggiunge Trump che, citando Fox, ricorda come i democratici sono a Porto Rico mentre lo shutdown e' al 24mo giorno. Il riferimento e' al fatto che una delegazione di democratici ha assistito a Porto Rico alla prima del popolare musical 'Hamilton'.