S&P meno ottimista di Governo, Pil +0,7%

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Le previsioni del governo italiano che vede il Pil crescere dell'1% "sono ottimistiche" e "per l'Italia vediamo una crescita piu' lenta nel 2019, al ritmo dello 0,7%, con consumi stabili ma prospettive più basse, soprattutto rispetto agli altri paesi europei, per quanto riguarda gli investimenti". Lo evidenzia Sylvain Broyer, Chief Emea Economist di S&P in un incontro con la stampa ricordando che la stima per il 2020 del prodotto interno lordo è di un +0,9%.