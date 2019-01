Battisti: Di Maio, non finisce con lui

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "L'arrivo di Battisti in Italia è un punto di partenza di un'Italia che dà un segnale a questi signori che non possono restare impuniti". Così Luigi Maio in una diretta Facebook in viaggio con Alessandro Di Battista verso Strasburgo in cui ricorda che ci sono tanti terroristi "rossi e neri ancora a piede libero. Non finisce con Battisti. Questi signori devono sentire la pressione dell'Italia che finora ha accettato la qualunque".