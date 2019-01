Ultima ora

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Lo scorso anno in Coppa Italia abbiamo fallito per tanti motivi, però sono dell'idea che in ogni competizione bisogna ambire a fare meglio e i ragazzi devono capire che per noi questa è una competizione molto importante". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida dell'Olimpico con l'Entella valida per gli ottavi di Coppa Italia. La squadra giallorossa svolgerà la rifinitura nel pomeriggio e poi resterà in ritiro a Trigoria.

Per quanto riguarda la formazione, De Rossi non sarà l'unico assente domani. "Non saranno sicuramente convocati Manolas ed El Shaarawy, e devo valutare un po' la condizione di Florenzi.

Dzeko o Schick in attacco? Sto valutando chi far giocare, ad oggi sono al 50%" spiega Di Francesco, che dovrà fare a meno anche di Nzonzi (lussazione al quarto dito del piede sinistro) e Mirante (problema al polpaccio). "L'Entella è una squadra da prendere con le molle, bisogna stare attenti e non sottovalutare assolutamente l'avversario - conclude il tecnico intervistato da RomaTv -. Dal 2019 mi aspetto continuità di rendimento, prestazioni e anche risultati che ci sono un po' mancati in questa prima parte di stagione". (ANSA).