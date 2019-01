Fbi indagò se Trump lavorasse per Russia

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - Nei giorni successivi al licenziamento di James Comey dall'Fbi, gli agenti dell'agenzia hanno aperto un'indagine per verificare se Donald Trump lavorasse segretamente per la Russia contro gli interessi americani.

Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali gli investigatori hanno valutato se le azioni del presidente Usa costituissero una minaccia alla sicurezza nazionale e il licenziamento di Comey fosse ostruzione di giustizia.