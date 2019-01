Dolce e Gabbana e l'eleganza per oggi

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Una sfilata come quelle che si tenevano negli anni sessanta nei department store, con uno speaker che commenta e illustra le 127 uscite: così Dolce e Gabbana hanno presentato oggi a Milano la loro collezione per il prossimo inverno, dedicata all'eleganza.

"Vorremmo lanciare un messaggio alle nuove generazioni sul valore dell'eleganza - spiega Stefano Gabbana - quando dici questa parola ti viene in mente qualcosa di vecchio, invece l'eleganza è senza tempo. Vogliamo dimostrare alle persone di una certa età come me e alle nuove generazioni cos'è l'eleganza oggi, che non vuol dire che non ci si possono mettere le sneakers o le maglie ricamate". Tra cappotti doppiopetto e pantaloni a vita alta, questa collezione "è l'opposto delle ultime stagioni, abbiamo girato pagina". Ciò non significa certo l'addio allo sportswear e affini: "basta niente, viva tutto, questa - conclude Gabbana - è la moda oggi ed è così: viva tutto!".