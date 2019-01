Migranti: Conte, lunedì incontrerò Ue

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Lunedì 14 "incontrerò il commissario Ue Avramopoulos. Abbiamo visto che la Commissione europea ha gestito lo sbarco maltese direttamente. Ci fa piacere perché la nostra linea è stata sempre quella della gestione condivisa. Ora la commissione sta prendendo in mano la situazione". Lo dice il premier Conte a margine degli Stati generali dei consulenti del lavoro. "Investiremo il commissario anche di questo la nostra linea di rigore non cambia". Quello di Malta "è un caso eccezionale ma vogliamo che gli altri rispettino impegni e regole. Non possiamo essere gli unici a farlo".