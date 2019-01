Borsa: Tokyo, apertura in rialzo

(ANSA) - TOKYO, 11 GEN - La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana col segno più, in scia alla progressione degli indici azionari Usa - in rialzo per il quinto giorno consecutivo - e i segnali di ripresa dei consumi nella prima economia mondiale durante il periodo festivo. Il Nikkei guadagna lo 0,76% a quota 20.317,15, aggiungendo 153 punti. Sul mercato dei cambi lo yen arresta la fase di apprezzamento sul dollaro, trattando a 108,30, e sull'euro, a 124,70.