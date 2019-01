Scossa del 4.8 vicino a isola di Creta

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Un terremoto di magnitudo 4.8, secondo l'istituto sismologico europeo Csem, si è verificato alle 18.24 (19.24 ora italiana) in mare, a un centinaio di chilometri dall'isola di Creta, in Grecia e a circa 400 da Izmir, in Turchia. Al momento non si ha notizia di danni alle cose o alle persone.