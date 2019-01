Istituito Comitato eventi sportivi

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - I grandi eventi sportivi 'made in Italy' saranno d'ora in avanti gestite dalla mano pubblica, con la collaborazione tecnica di un comitato composto da grandi campioni dello sport italiano. E' la novità emersa oggi a Palazzo Chigi da primo incontro del neonato Comitato per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, al quale ha partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. Il Comitato, composto da grandi campioni dello sport del calibro di Sara Simeoni (atletica), Arrigo Sacchi (calcio), Klaus Di Biasi (tuffi), Eleonora Lo Bianco (pallavolo), Francesco Moser (ciclismo) e Dino Meneghin (pallacanestro), avrà il compito di affiancare le strutture che per il Sottosegretario con delega allo sport si occupano di valutare le richieste di co-finanziamento di eventi sportivi.