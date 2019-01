Trump, 'avanti con lo shutdown'

(ANSA) - WASHINGTON, 9 GEN - "Lo shutdown durerà tutto il tempo necessario. Cedere ai democratici sul muro sarebbe assurdo e insensato": lo ha detto Donald Trump entrando in Congresso dove incontrerà i rappresentanti del partito repubblicano all'interno del quale in molti cominciano a mostrare insofferenza per la situazione di stallo e di paralisi di gran parte del governo federale per mancanza di fondi.

"Anche i lavoratori in aspettativa sono con me, sanno quanto e' importante la sicurezza nazionale e la necessita' del muro", ha detto il tycoon.