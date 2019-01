Oscar senza presentatore

(ANSA) - NEW YORK, 9 GEN - Per la prima volta in quasi 30 anni la prossima cerimonia degli Oscar sarà senza un presentatore. Lo rivela Variety dopo il no secco di Kevin Hart ad un suo possibile ritorno e all'orizzonte nessun candidato idoneo per la notte più importante del cinema.

Salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, con una star che decide di presentare la cerimonia, la produzione della 91ma edizione degli Oscar che si terrà a Los Angeles il prossimo 24 febbraio sta pensando di selezionare diverse celebrità per introdurre i vari segmenti invece di un singolo nome di richiamo che da' il via alla cerimonia con un monologo pieno di battute su Trump.