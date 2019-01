Modiano,nazionalizzazione non necessaria

(ANSA) - GENOVA, 9 GEN - "Siamo la banca del territorio, diventeremo la banca 'esemplare' del territorio a prescindere dalle prospettive di aggregazione". Lo ha detto il commissario di Carige Pietro Modiano oggi a Genova per il quale a ricapitalizzazione preventiva "non è sul tavolo, non è necessaria. Nego che questa sia una ipotesi", è una ipotesi "teorica, estrema, più che residuale". Il governatore Giovanni Toti ha poi detto di continuare a ritenere che "economia e Stato" siano separati. Sulla nazionalizzazione degli istituti di credito "mi trovo in disaccordo. Carige ha risorse e forze per rialzarsi sulle proprie gambe".