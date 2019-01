Pasionaria gilet gialli, no a Di Maio

(ANSA) - PARIGI, 08 GEN - "No alle ingerenze di Di Maio": parola di Jacline Mouraud, la 'pasionaria' ex portavoce della cosiddetta ala moderata dei Gilet Gialli, che intervistata dall'ANSA a Parigi boccia l'iniziativa del vicepremier italiano e la sua mano tesa per mettere a disposizione del movimento francese la piattaforma Rousseau. "Se devo dirla tutta penso che l'Italia sia l'Italia e la Francia sia la Francia: non siamo lo stesso popolo, penso che quella del vostro vicepremier sia un'ingerenza negli affari interni del nostro Paese".