Migranti, Conte: accogliamo le famiglie

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Questo è un caso eccezionale, con donne e bambini da oltre due settimane in mare: io non volendo tradire la linea di coerenza del governo, penso che il sistema Italia possa sopportare poche donne e pochi bambini. Ed è contrario a qualsiasi principio separare padri e figli". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Porta a Porta su Rai 1, che andrà in onda stasera. "Salvini esprime una linea condivisa dal governo. ma se marchiamo nel segno dell'eccezionalità un intervento di questo tipo, la linea del governo non può essere tacciata di incoerenza", aggiunge il premier. "L'importante è farli sbarcare a Malta, stiamo sollecitando Malta perchè li faccia sbarcare: c'è un limite a ogni politica di rigore", ha detto ancora Conte.