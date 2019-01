Sea Watch: Berlino, pronti a accogliere

(ANSA) - BERLINO, 7 GEN - "Il governo tedesco ha manifestato molto presto la sua disponibilità a partecipare" all'accoglienza dei profughi delle due navi, "nell'ambito di una soluzione solidale europea". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino, rispondendo ad alcune domande sullo sviluppo della situazione dei profughi delle imbarcazioni della Sea Watch e della Sea Eye. Berlino, che ha anche "intensi contatti e colloqui" con la Commissione Ue per risolvere l'emergenza, "sostiene gli sforzi di Bruxelles" di queste ore in questa direzione.