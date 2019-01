Rockstar di Sfera Ebbasta album del 2018

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - È Rockstar di Sfera Ebbasta l'album più venduto nel 2018, secondo le rilevazioni Fimi/GFK che includono fisico, digitale e streaming premium. Conquista la seconda posizione Plume di Irama e chiude il podio Fatti sentire di Laura Pausini, l'unica donna in Top Ten. Classifica fortemente caratterizzata dalla centralità della musica italiana: ben 9 delle prime 10 posizioni sono appannaggio di artisti nazionali. Nelle prime 30 posizioni in classifica si registra un solo artista internazionale: si tratta del decimo posto di ö (Divide) di Ed Sheeran, che ha raggiunto la vetta della chart annuale nel 2017.

Nei singoli (digitale e streaming premium) domina la hit estiva Amore e capoeira di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston, a cui seguono Perfect di Ed Sheeran e Cupido di Sfera Ebbasta feat. Quavo. Anche in questo caso elevata la penetrazione degli italiani, con 7 tracce su 10. Tra i vinili svetta il classico The dark side of the moon dei Pink Floyd, mentre la compilation più venduta è Sanremo 2018.