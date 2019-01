La saudita può entrare in Thailandia

(ANSA) - BANGKOK, 7 GEN - La 18enne saudita barricatasi all'aeroporto di Bangkok sarà lasciata entrare in Thailandia per far esaminare il suo caso presso l'agenzia dell'Onu per i rifugiati. Lo ha dichiarato in serata il generale Surachate Hakparn, del dipartimento dell'immigrazione, aggiungendo che l'esame del caso potrebbe durare tra i cinque e i sette giorni.

L'annuncio è arrivato dopo che rappresentanti dell'Unhcr hanno incontrato Ramaf Mohamed al-Qunun, il nome della ragazza, nella camera d'albergo dell'area transito dell'aeroporto Suvarnabhumi.