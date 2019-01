Incassi weekend Befana, al top Ralph

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - E' Ralph Spacca-Internet, film di animazione Disney, regia di Rich Moore e Phil Johnston, a dominare il box office degli incassi dei cinema italiani del week end della Befana, con 4.000.639 euro per un totale di 6781.987 in sei giorni di uscita in 677 sale. Segue il supereroe acquatico Aquaman, film di James Wan, ugualmente in 540 sale da 6 giorni con Warner Bros: 3.706.058 nel week end, 6.237.840 totali. Il terzo posto è italiano: La Befana vien di notte, uscito il 27 dicembre, regia di Michele Soavi, con Paola Cortellesi: 1.947.483, 6.803.633 in due week end. Quarto gradino per Bohemian Rapsody vincitore dei Golden Globes. Il biopic su Freddie Mercury e i Queen con Rami Malek ottiene 1.249.419 e arriva a 23.351.240 euro totali. Quinto gradino tricolore con Moschettieri del re. La penultima missione, di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino: 1.241.903, 4.276.706 in due weeK end.

Totale incassi 17.243.534 euro -0,90% rispetto allo stesso periodo 2018 (17.399.316).