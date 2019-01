Cresce turismo nel 2018, +6% in vacanza

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Il 2018 è stato un anno positivo per il turismo: oltre sette italiani su dieci sono andati in vacanza lo scorso anno, il 6% in più rispetto all'anno precedente, secondo i dati Confturismo-Istituto Piepoli. La spesa per le vacanze degli italiani è stata superiore rispetto al 2017 per il 24% degli intervistati, mentre solo il 12% dichiara di avere speso di meno. Il 2019 potrebbe essere anche migliore del 2018.

E per i prossimi mesi l'Italia è la meta preferita da quasi l'80% dei viaggiatori.