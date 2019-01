Burkina Faso: 'Non escluso rapimento'

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Il governo canadese non esclude la possibilità che la canadese Edith Blais e l'italiano Luca Tacchetto, scomparsi in Burkina Faso, siano stati rapiti. Lo riporta Radio Canada precisando che l'ufficio del ministro per lo Sviluppo internazionale, Marie-Claude Bibeau, resta comunque molto prudente nelle comunicazioni per non interferire nelle operazioni di ricerca dell'architetto padovano, 30 anni, e della sua compagna di viaggio, 34.