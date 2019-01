Borsa Shanghai apre a +0,66%

(ANSA) - PECHINO, 7 GEN - Le Borse cinesi viaggiano positive in scia al forte rimbalzo segnato venerdì da Wall Street e dalle attese per i colloqui di oggi e di domani sul commercio tra Usa e Cina che si chiuderanno domani a Pechino, in quello che è il primo faccia a faccia tra le parti dopo la tregua sui dazi firmata dai presidenti Donald Trump e Xi Jinping il primo dicembre in Argentina: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,66%, a 2.531,55 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dell'1,20%, a quota 1.294,79.