Venezuela, 'Usa promuove colpo di Stato'

(ANSA) - CARACAS, 6 DIC - Il Venezuela ha denunciato oggi l'esistenza di un tentativo degli Stati Uniti di realizzare un colpo di Stato contro il governo costituzionale e democratico del presidente Nicolás Maduro "promuovendo il disconoscimento delle istituzioni legittime e democratiche dello Stato venezuelano".

In un comunicato si ricorda che nei giorni scorsi portavoce del governo statunitense "hanno scatenato una serie di azioni ostili a partire da falsi presupposti con cui si manipola la verità, con il proposito di rompere la stabilità istituzionale e la pace del Venezuela".

Nel 2019, si dice, il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo "non ha smesso di attaccare il Venezuela" con varie dichiarazioni interventiste contro il governo nazionale". Questo comportamento che viola il diritto internazionale, si sostiene, "non è nuovo in assoluto" perché "è dal 2002 che Washington finanzia "azioni violente" per generare un cambio di regime con la forza".