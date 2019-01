Rifiuti: Presidi, scuole Roma aperte

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - "Abbiamo apprezzato l'insolito attivismo di Ama che in questi due giorni, evidentemente anche grazie al nostro appello, si è attivata per ripulire le zone antistanti i plessi scolastici in vista della riapertura. A quanto ci risulta, tutte le scuole di Roma domani riapriranno. Ma noi continueremo a vigilare affinché le condizioni incivili e deturpanti della città non si ripetano". Così il presidente dell'associazione nazionale presidi (Anp) del Lazio Mario Rusconi. "Mi sembra giusta e doverosa la loro segnalazione", ha detto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, commentando l'appello dei presidi delle scuole di Roma che hanno scritto alla sindaca, Virginia Raggi, minacciando di tenere chiusi gli istituti a causa dei rifiuti per le strade. "Penso che il Comune provvederà a sanare la situazione. Le condizioni igienico sanitarie sono il minimo indispensabile per garantire un corretto lavoro dei docenti e l'accoglienza dei nostri studenti che riprenderanno domani le lezioni", ha aggiunto.