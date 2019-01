Gilet gialli, ex campione boxe ricercato

(ANSA) - PARIGI, 6 GEN - Sarebbe l'ex campione francese di pugilato, categoria massimi-leggeri, Christophe Dettinger, l'uomo identificato ieri come aggressore di un gendarme che gli sbarrava la strada con casco e scudo alla passerella sulla Senna in direzione dell'Assemblée Nationale.

Il video diffuso sul web dell'uomo che prende a pugni il gendarme - ricoverato con 15 giorni di prognosi - ha destato sensazione per la sua violenza. Un altro video, postato poco dopo, mostra un uomo vestito come Dettinger che prende a calci un altro gendarme a terra. Secondo quanto trapelato, l'uomo non risponde al telefono ed è introvabile. Il suo ex allenatore gli avrebbe parlato consigliandogli di costituirsi al più presto. Dettinger, soprannominato dagli appassionati "lo zingaro di Massy" (in banlieue di Parigi, ndr) è ancora un pugile professionista. Ha 37 anni e si laureò campione di Francia nel 2007, conservando il titolo per un anno. La Federazione pugilato ha condannato l'aggressione con la massima fermezza.