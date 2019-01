Zone sisma Marche sotto zero

(ANSA) - ANCONA, 5 GEN - Zone terremotate delle Marche ancora nella morsa del gelo, anche se in alcune parti della regione le temperature sono in rialzo e la situazione sta migliorando. A Camerino e dintorni, oggi ancora imbiancati dalla neve, la scorsa notte il termometro è sceso a -5 gradi sotto zero. Non nevica più e la viabilità è buona, grazie al lavoro dei mezzi spazzaneve e spargisale un po' in tutte le Marche. Riaperta ieri sera la Salaria (Ascoli Piceno), è tornata percorribile, anche se per un tratto di circa 100 metri a traffico alternato, la SS77, dove ieri un tir era finito in bilico su un viadotto nel territorio di Belforte del Chienti. L''automezzo è stato rimosso ed è stata abbattuta la barriera laterale che sarà ripristinata.