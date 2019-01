Svp-Lega: Calderoli, sì all'accordo

(ANSA) - BOLZANO, 5 GEN - "E' stato fatto un bel lavoro, sono contento del risultato ottenuto", così il senatore della Lega Roberto Calderoli dopo la riunione con i vertici Svp e della Lega a Bolzano in vista della formazione della giunta provinciale. "Abbiamo ottenuto dei bei segnali delle due forze politiche per un futuro di crescita. Ora proveremo, dopo lo studio dell'aumento di competenze per le regioni ordinarie, ad intervenire anche su quelle a statuto speciale", ha aggiunto Calderoli, riferendosi alle competenze per l'ambiente chieste dalla Provincia di Bolzano.

Calderoli ha poi sottoposto al presidente della Giunta Arno Kompatscher la sua proposta di riforma che prevede un ridimensionamento del numero dei senatori per ogni regione.

Calderoli propone tre senatori per ogni regione o provincia autonoma, mantenendo lo status quo in Provincia di Bolzano per garantire la rappresentanza linguistica. "Se le cose rimangono così come sono, non c'è bisogno di nessuna procedura. Per me il problema è risolto", così Kompatscher.