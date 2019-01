Shiffrin vince anche slalom Zagabria

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Zagabria, sbaragliando la concorrenza con distacchi abissali. La sciatrice americana, al 52/o successo in carriera e il 37/o in speciale, in 2:01:09, ha rifilato ben 1"25 di distacco alla slovacca Petra Vlhova, e 1"75 alla svizzera Wendy Holdener. Per l'Italia c'è il nono posto di Chiara Costazza con un distacco, abissale, di 4"42.