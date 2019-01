Iran, successo test su nuovi satelliti

(ANSA) - TEHERAN, 5 GEN - La scorsa notte l'Iran ha condotto con successo i test preliminari su tre nuovi satelliti: lo ha detto stamane su Twitter il ministro delle Telecomunicazioni Mohammad Javad Azari Jahromi, precisando che i satelliti verranno lanciati presto. Il ministro non ha precisato la data.

L'Iran ha annunciato martedì scorso la sua intenzione di usare razzi Simorgh per mettere in orbita a 500 km dalla Terra i satelliti Payam ('Messaggio'), che non hanno fini militari. Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha già detto che il lancio sarebbe una violazione della risoluzione Onu che vieta le attività collegate al lancio di missili balistici in grado di portare testate nucleari. L'Iran ha respinto queste accuse.