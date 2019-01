Fico, bene Di Maio, Ue non ci lasci soli

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - "Siamo, come europei, cittadini che fanno della solidarietà un principio cardine della convivenza e dell'essere comunità. Un tracciato che i governi devono seguire senza paura mettendo al centro l'umanità e quella che è la più alta missione che ha la politica: aiutare i più deboli". Lo dice il Presidente della Camera Roberto Fico in un post su facebook dove elogia il vicepremier Luigi Di Maio per aver detto che donne e bambini della Sea Watch devono essere accolti in Italia: "Sono convinto che l'iniziativa presa ieri da Luigi Di Maio sia un segnale importante e ne sono contento. Allo stesso modo credo fortemente che l'Italia non debba essere lasciata sola, così come nessun altro Paese debba essere lasciato solo a gestire questioni complesse"."Non possiamo permettere che vengano lasciati in condizioni inaccettabili degli esseri umani che fuggono da dolore, morte e sofferenza", conclude Fico.