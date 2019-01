Thailandia, tempesta su mete turistiche

(ANSA) - LAEM TALUMPUK (THAILANDIA), 4 GEN - Pioggia, forti venti e alte maree hanno colpito villaggi costieri in Thailandia e località turistiche molto frequentate, con l'arrivo della tempesta tropicale 'Pabuk' che si è abbattuta sulla costa orientale nel sud del Paese. La tempesta ha in particolare colpito le coste della provincia di Nakhon Si Thammarat al picco della velocità dei venti (circa 70 chilometri orari) per poi proseguire verso ovest con la velocità dei venti ridotta a 20 chilometri orari.