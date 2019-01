Sydney, aggredisce passante e si suicida

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Paura in strada nel primo pomeriggio (notte in Italia) alla periferia di Sydney, dove un giovane di 24 anni, con problemi mentali, è sfuggito a un controllo delle forze dell'ordine seminando il panico in una vasta area, accoltellando un passante e togliendosi infine la vita con la stessa arma. Alcuni agenti avevano tentato di fermare un suv senza targa, ma il conducente ha speronato le automobili della polizia dandosi alla fuga, abbandonando di volta in volta un veicolo per rubarne un altro. A bordo di un furgone per le consegne di un supermercato rubato, ha urtato diversi veicoli prima di rimanere coinvolto in un maxi tamponamento a Rockdale.

Il giovane è quindi sceso dal veicolo scagliandosi armato di coltello contro una persona che si era avvicinata per prestare soccorso tentando di impedirgli la fuga a bordo di un altro mezzo. L'aggressore ha poi rubato un taxi dal quale poi è sceso, affrontando infine gli agenti e uccidendosi davanti a loro. Il ventenne accoltellato è in gravi condizioni.