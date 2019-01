Ocasio-Cortez che balla virale sul web

(ANSA) - NEW YORK, 4 GEN - Voleva essere un tentativo per screditarla. Invece il video della parlamentare Alexandria Ocasio-Cortez che balla, ai tempi dell'universita', sul tetto di una edificio, e' diventato virale.

Il video di 30 secondi e' stato diffuso alla vigilia del giuramento di Ocasio-Cortez alla Camera: l'obiettivo era quello di dimostrare la sua inadeguatezza o almeno innescare dubbi sulla piu' giovane parlamentare della storia. Cosi' non e' stato: centinaia su Twitter l'hanno difesa dalle critiche e il video e' divenuto virale, uno dei piu' popolari sulla rete. la clip fa parte di un video piu' lungo, di quattro minuti, pubblicato su YouTube otto anni fa: e' stato girato alla Boston University, dove Ocasio-Cortez si e' laureata nel 2011. nel video a ballare sono diversi studenti, che imitano scene di popolari film degli anni 1980.