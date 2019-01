Da 29/3 IV serie Gomorra su Sky Atlantic

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Debutteranno il 29 marzo su Sky Atlantic in esclusiva per l'Italia, le nuove 12 puntate dell'attesa quarta stagione di Gomorra, la serie originale Sky prodotta da Cattleya, parte di Itv Studios e Fandango in collaborazione con Beta Film, tratta dal romanzo omonimo di Roberto Saviano. Tra i registi c'è anche Marco D'Amore, al debutto dietro la macchina da presa.

I nuovi episodi, come annunciato con il teaser trailer, riprendono la storia dal punto dove si era chiusa la terza stagione, da quello scafo al largo del Golfo di Napoli su cui, morto l'Immortale, Genny è rimasto per la prima volta solo.

Nelle immagini dei nuovi episodi si vedono tutti i protagonisti superstiti: Genny (Salvatore Esposito), Patrizia (Cristiana Dell'Anna), Enzo (Arturo Muselli), Valerio (Loris De Luna) e Azzurra (Ivana Lotito). Ma è da Genny, sempre più solo e per questo in pericolo, che riparte la nuova serie girata tra Napoli e dintorni, Bologna, Reggio Emilia e Londra.