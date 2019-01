Freccero, riporterò Luttazzi su Rai2

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Voglio riportare Luttazzi in tv" e poi ho in progetto con Arbore un "programma in omaggio di Gianni Boncompagni". Sono alcuni degli annunci fatti dal direttore di Rai2 Carlo Freccero in una conferenza stampa a viale Mazzini.

"Che servizio pubblico sarebbe sennò? E' finita l'epoca di Berlusconi ed è finita l'epoca di Renzi", ha aggiunto Freccero riferendosi alla cacciata di Daniele Luttazzi dalla Rai - conduceva 'Satyricon' durante la campagna elettorale del 2001 - dopo il cosiddetto 'editto bulgaro'. Fu cancellato nonostante ascolti record. Il programma si era attirato le critiche della destra, che aveva accusato Luttazzi di "volgarità" per la scenetta della coprofagia, ma ad accendere le polemiche era stata la sua intervista a Marco Travaglio sull'origine dei capitali con i quali il cavaliere aveva cominciato la sua attività imprenditoriale. Berlusconi querelò sia il giornalista che Luttazzi chiedendo 10 milioni di euro di risarcimento. Nel 2015 i due vennero assolti.