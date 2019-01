Fonti Chigi, no a mancato rispetto legge

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Sono inaccettabili le posizioni degli Amministratori locali che hanno pubblicamente dichiarato che non intendono applicare una legge dello Stato. Il nostro ordinamento giuridico non attribuisce ai Sindaci il potere di operare un sindacato di costituzionalità delle leggi: disapplicare una legge che non piace equivale a violarla, con tutte le conseguenti responsabilità". E'quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi.