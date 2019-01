Federalberghi, 2,7 mln in viaggio

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Saranno complessivamente 2 milioni e 734 mila (+2,7%) gli italiani in viaggio nei giorni dell'Epifania. Nel 94,7% dei casi si sceglierà l'Italia come destinazione della propria vacanza mentre per il restante 5,3% verranno privilegiate mete estere. E' quanto emerge da un'indagine di Federalberghi relativa al movimento degli italiani nel periodo dell'Epifania, elaborata dall'istituto ACS Marketing Solutions. Tra i vacanzieri, 1 milione 266 mila si metterà in viaggio per il solo periodo dell'Epifania; 379 mila saranno già in movimento sin da Capodanno mentre 1 milione e 89 mila avrà programmato la vacanza lunga, ovvero l'intero arco delle festività, da Natale alla Befana. Per coloro che andranno in vacanza esclusivamente nel periodo dell'Epifania, la durata media sarà di circa 3,2 notti con una spesa pro capite complessiva (ovvero comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) di 406 euro (a fronte dei 397 del 2017) di cui 390 per chi resta in Italia e 626 per chi sceglie l'estero.