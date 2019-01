Da Scorsese a King, libri in sala

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Biografie di gangster come The Irishman di Martin Scorsese con un cast stellare che comprende Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci; l'avventura on the road di un padre con il figlio autistico in Se ti abbraccio non aver paura di Gabriele Salvatores; Garrone alle prese con Collodi e il capolavoro Pinocchio; le sfida in pista Ford v. Ferrari di James Mangold, con Christian Bale e Matt Damon; Piccole donne di Greta Gerwig e storie young adult, come After di Jenny Gage dalla saga di Anna Todd. Il 2019 proporrà tanti titoli che adattano o rielaborano romanzi, biografie o autobiografie. Il 17 gennaio arriva nelle sale italiane Maria regina di Scozia di Josie Rourke dalla biografia di John Guy, sui percorsi e il confronto fra Maria Stuarda (Saoirse Ronan) e la cugina Elisabetta I d'Inghilterra (Margot Robbie). Fra i classici, torna anche il piccolo orfano di Senza famiglia di Hector Malot in Remi di Antoine Blossier. Andy Muschietti si reimmerge nel capolavoro horror di Stephen King, per It: Capitolo 2.